Türkiye'nin en büyük mahallesinin muhtarı görevine başladı

Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük mahallesi unvanına sahip Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nin yeni muhtarı göreve başladı.

Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanına sahip olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi muhtarı Şehmuz Şirdenli 130 bine yakın nüfusun hizmetine başladı. Birçok ilden daha büyük olan ve büyümeye devam eden mahallenin sorunlarının üstesinden gelmeye çalışan tek muhtar Şehmuz Şirdenli yeni görevini devralırken, mahalle sakinlerinin desteğiyle Bağcılar Mahallesi'ni ilçe yapmayı hedefliyor. Şirdenli, mahallede oturan muhtar olmayacağını dile getirirken, her daim sokaklarda olacağını ve vatandaşa bir telefon kadar uzak olduğunu söyledi.

"Mahallenin muhtarı değil, gönül arkadaşı olacağım"

Bağcılar Mahalle Muhtarı Şehmuz Şirdenli, mahallede sorun yok diyenler için göreve geldiğini söyleyerek kendisini oy veren seçmenlere teşekkür etti. Şirdenli, "Ben hiçbir olumsuz etki görmedim, kime gittikse memnuniyetle bizi karşıladılar, biz o sıcaklığı da gördük. 3 ay hiç durmadım, hep vatandaşlarla beraber oldum, sorunları da dinledim. Mesela çoğu diyor ki ‘muhtar ne yapacak bir kağıt imzalayacak', ben ona hiç bakmadım. Yani muhtarın işi bir kağıt işi tek değildir, zaten muhtarın görevleridir, mecburen onu yapacaktır. Ama insani bir şey görmedim onun için ben geldim. Hiç yorulacağım ve yahut ağırdır bu yükü yapamam öyle bir şey hiç aklımdan geçmez. Bütün Bağcılar Mahallesi'ne telefon numaramı dağıttım, 24 saat telefonum açık. Beni arayın saati de asla düşünmeyin, gece, gündüz ve mesai olur olmaz fark etmiyor beni arayın, her zaman yanınızda olurum. Bağcılar Türkiye'nin en büyük mahallesi, ben bunun farkındayım. Bağcılar birçok şehirden daha büyüktür. Yani o amaçla da aday oldum. Yapıyorsam neden en büyük mahalleye aday olayım, başaracağıma da emindim. Bağcılar halkına da inanıyorum ben burayı idare ederim. Mahallenin muhtarı değil, gönül arkadaşı olacağım" dedi.

"Halkı istesin mahalleyi ilçe yapmak için elimden gelen gayreti gösteririm"

Şirdenli, halk tarafından isteniyorsa mahallenin ilçe olması konusunda elinden geleni yapacağını söyledi. Şirdenli, "Bağcılar'ın halkı eğer ilçe olmasını isterse ben buradan Ankara'ya kadar da giderim. Elimden ne gelirse de yapacağım. İlçe de yapabilirim öyle bir imkanımız da var. Yeter ki Bağcılar halkı bunu istesin biz de yaparız" diye konuştu.