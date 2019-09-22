Türkiye'nin en iyi tatlıcısı ödülü Diyarbakır'a

İstanbul'da düzenlenen Best of City Awards programında, Diyarbakır'da bulunan Sıtkı usta en iyi tatlıcı ödülüne layık görüldü.

İstanbul'da düzenlenen ve en iyilerin belirlendiği Best of City Awards programında yılın tatlıcı ödülü Diyarbakır'a geldi. Programda Sıtkı usta, en iyi tatlıcı ödülüne layık görüldü. Konu ile ilgili konuşan Sıtkı usta işletmecisi Süleyman Altunbay, verilen ödülü halka armağan ettiklerini söyledi. Altunbay, “Biz sanatımızla ve tüm Türkiye'deki halkımızın bizlere vermiş olduğu güvenden dolayı bizlere bu ödülü verdiler. Biz kaliteden ödün vermeden halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Bize bu ödülü layık görenlere de sonsuz minnettarız” dedi.

Ödül sonrası Süleyman Altunbay ve ekibi beraberlerinde götürdükleri tatlıları davetlilere ikram etti.

Gecede, Nilgün Belgün, Şevval Sam, Müjdat Gezen, Mesut Yar, Caner Cindoruk ve Haldun Dormen gibi isimler de ödül aldı.