Türkiye'nin sağlık turizmine öncülük yapıyor

Son yıllarda artış gösteren sağlık turizmi ülke ekonomisine ciddi katkılar sunuyor. Profesyonel ve kalifiye ekiplerle yapılan sağlık turizmi, önümüzdeki yıllarda çok daha artarak başta turizm olmak üzere ülke ekonomisine hatırı sayılır bir katkıda bulunacaktır. Selda Öztürk, bünyesine sağlık turizmi, saç ekimi, saç tedavileri, diş tedavileri, estetik cerrahi, obezite cerrahileri, genel hastalıklarla ilgili ciddi anlamda dünyada çalışmalar yapılırken, aynı zamanda hastalara özel danışmanlık hizmeti de veren firma Türkiye'nin sağlık turizmine ciddi katkı sağlıyor. Sürekli gelişim vizyonu ile kalite ve güvenden ödün vermeyen, kişiye özel sağlık prensibiyle, başarılarıyla adından söz ettiren Selda Center, dünya genelinde estetik, diş ve saç ekimi alanında Türkiye'nin öncü isimlerinden biri olmaya devam etmekte. Uygulamalar sonrası hastalarının duyduğu memnuniyetin yüzde yüz olduğunu belirten Selda Center yönetim kurulu başkanı Selda Öztürk, kendilerinin en büyük özelliği kişiye özel bir yol haritası çıkartmak olduğunu vurguladı. Öztürk, “Çünkü analizler kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Bizler de kişiye özel uygulamalarla hizmet veriyoruz. Hastalarımızın ihtiyaçlarını, beklentilerini dikkatle dinliyor ve yol haritasını kişiye özel olarak hastalarımızla birlikte belirliyoruz. Böylelikle herkes için özellikli bir estetik prosedürü ortaya çıkmış oluyor. Geniş bir hizmet yelpazesine sahibiz, estetik ve güzelliğe dair tüm uygulamaları gerçekleştirirken gerek cerrahi operasyonlar gerekse artık kuaföre gitmek gibi olağan olan medikal estetik uygulamalarla hizmet veriyoruz. Medikal estetik uygulamaları, diş tedavileri, cilt, vücut, yüz, kafa gibi bölgelerde kişinin iyi hissedeceği bir görüntüye kavuşması adına yapılan dokunuşları içerirken cilt mezoterapisinden saç mezoterapisine, PRP uygulamalarından saç ekim uygulamalarına, el ve vücut gençleştirmeden ameliyatsız burun estetiğine, botoks uygulamalarına kadar daha pek çok alanda tedavi uygulaması mevcut” dedi.