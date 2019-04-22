TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Diyarbakır'da acentalarla buluştu

Bağlıkaya, Diyarbakır'da turizmin gelişimi için her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Acentaları Buluşma toplantısına TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın yanı sıra acenta temsilcileri ve otel işletmecileri katıldı. Toplantıda bölge turizmini geliştirmek adına istişarelerde bulunularak fikir alışverişi yapıldı. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, yaptığı konuşmada bölgedeki güzellikleri, kültürel ve tarihi değerleri, farklılıkları herkesin görmesi gerektiğini dile getirerek, TÜRSAB olarak Diyarbakır turizminin gelişimi için her türlü desteği verdiklerini söyledi. Bağlıkaya, “Tarihi ve kültürel yönden önemli zenginlikleri barındıran Diyarbakır, turizm açısından çok önemli bir destinasyon olma yolunda ilerliyor. Gerek kültür, gerek inanç, gerekse de gastronomi turizmi alanında tanıtılmaya açık çok fazla değeri bulunan Diyarbakır, turizm potansiyeli çok yüksek bir destinasyon. Bilindiği üzere Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, UNESCO tarafından 2015'te Dünya Mirası olarak tescil edildi. Alınan bu karar şüphesiz ki Diyarbakır'ın bir turistik destinasyon olarak daha geniş kitlelerce tanınmasına ve marka bir destinasyona dönüşmesine çok önemli bir katkı sağlamıştır, sağlamaya da devam edecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama istatistiklerine göre Diyarbakır 2018 yılında yüzde 40'a yakın bir artışla 400 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı. Diyarbakır sahip olduğu tüm bu niteliklerle ülkemizin turizm açısından gelişmeye en açık kentlerinden biri konumunda. Biz de TÜRSAB olarak Diyarbakır turizminin gelişimi için elimizden gelen tüm desteği sarf ediyoruz” dedi.

“Bu bölgenin en çok ihtiyacı olan şey turizm”

Diyarbakır'ın turizme ihtiyacı olduğunu kaydeden Bağlıkaya, “Bölgemizde turizmin gelişmesi hem bizler için hem de bölge için çok anlamlı sonuçlar doğuracak. Turizmin gelişmesi demek Diyarbakır'ın gelişmesi demek, yüzlerce gencimize yeni bir iş, yeni bir bakış açısı kazandırmak demek. Bu coğrafya turizm açısından işlenmemiş hazine gibi adeta. Bu hazineyi hep birlikte parlatıp, başta Türkiye olmak üzere dünya kamuoyuna sunmalıyız. Buradaki güzellikleri, kültürel ve tarihi değerleri, farklılıkları herkesin görmesi lazım. Hep birlikte bunun için çaba gösteriyoruz. Bu anlamda iç turizmin gelişmesi için başlattığımız info gezilerimiz her anlamda çok verimli geçti. Hem siz değerli yol arkadaşlarımızla buluşarak kocaman bir aile olduğumuzu gösterdik hem destinasyonlarımızı yerinde tanıyarak deneyimledik hem de sorunları ve çözüm önerilerimizi yüz yüze konuştuk. Göreve geldiğimiz günden beri yurt içinde ve dışında uluslararası öneme sahip 19 fuara katılarak turizmin nabzını tuttuk. Sizlerden aldığımız bu güçle çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Seyahat acentaları, yeni çıkacak yasamızın ardından yeni bir soluk yakalayacak. Hepinizin de yakından takip ettiği gibi yeni yasayla ilgili çalışmalarda sona yaklaştık. Yeni yasada belge devrinden teminata, aidatlardan yeni kuruluşa kadar her konuda acentalarımızın haklarını koruyacak revizyonlarla ilgili çalışmalar yaptık. Sektör olarak çıkmasını dört gözle beklediğimiz yasa konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.