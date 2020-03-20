TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Akyıl: “Tatilinizi iptal etmeyin, erteleyin”

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Mehmet Akyıl, Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların tatillerini iptal etmeleri yerine ertelemelerini istedi.

Korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığının zorunlu olmadıkça seyahat yapılmaması yönündeki uyarıları üzerine vatandaşlar tatillerini iptal ederken, TÜRSAB Güneydoğu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl vatandaşlardan tatillerini iptal etmek yerine ertelemelerini istedi. İnsanların kriz dönemlerinde fedakarlık yaptığı konuların başında tatillerinin geldiğini söyleyen Akyıl, "Şu anda bölge acentelerimize yoğun şekilde tur iptalleri gelmektedir. Bizim vatandaşlardan beklentimiz, tatillerini iptal ettirmek yerine ertelemeleridir. Turizm sektörü dış ticaret açığının kapatılmasında önemli bir role sahip, önemli bir istihdam kaynağı ve ekonominin lokomotif sektörlerinden birisidir. Sektörümüz darboğaza girmesinin önlenmesi için bir takım tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. TÜRSAB Başkanlığımız alacağı tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımız da acentelerimize gerekli desteği vererek tatillerini iptal etmek yerine ertelemeleri gerekmektedir. Acentelerimizin anlaşmalar gereği tatil paketleri ve rezervasyonlar için yapmış oldukları ödemeler ve kesmiş oldukları çekleri bulunmaktadır. Bu konuda acentelerimize de destek verilmesi gerekiyor. Kesilen çekler ödenmediği taktirde acentelerimiz sabıkalı duruma düşecektir. Bu da turizm sektörüyle birlikte çok sayıda sektörümüzü de zora sokacaktır" dedi.

Mart ayı ile birlikte turizmde sezonun açıldığını hatırlatan Akyıl, "Ciddi bir sorun ile karşı karşıyayız. Toplum olarak hepimizin dayanışma içerisinde bu sorunu atlatacağımıza da inanıyorum. Bu sorunu atlatırken arkasında bir takım sorunlar bırakmamak için özellikle vatandaşlarımız satın aldıkları turlarını ve tatillerini iptal ettirmemeli, bunun yerine ertelemelidir. Bunun yanı sıra hükümetimizin de turizmcilerimizin ödenemeyecek duruma geldikleri çekler için bir çözüm bulması ve acentelerimizi desteklemesi gerekmektedir" diye konuştu.