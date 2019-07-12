TÜRSAB, Kuzey Iraklı tur operatörlerini Diyarbakır'da ağırladı

Meslek Komitesi ve DTSO Turizm Komisyonu, Kuzey Irak ve Diyarbakır'daki tur operatörlerini bir araya getirdi.

Tur operatörleri ile tanışma ve iş olanaklarının oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen kaynaşma yemeğine DTSO Turizm Komisyonu ve TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yöre Temsil Kurulu (YTK) Başkanı Mehmet Akyıl, DTSO 7. Grup Meslek Komitesi üyeleri, Diyarbakır'da bulunan turizm seyahat acenteleri operatörleri ve Kuzey Irak tur operatörleri katıldı.

“Turizm kenti olarak anılacağız”

Kuzey Irak tur operatörlerini ağırlayan DTSO Turizm Komisyonu ve TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölgesi YTK Başkanı Mehmet Akyıl, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak özellikle Diyarbakır'ın turizminin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Akyıl, “Yurt dışından turist getirmek için Kuzey Irak Kürt Bölgesi'ne geçtiğimiz ay DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve bir heyetle bölgeye gidildiğinde oradaki Turizm Bakanlığı ile konuşuldu ve karşılıklı turizm anlaşması imzalandı. Biz de şu anda Kuzey Irak'tan gelen tur operatörlerini ağırlıyoruz. Bu tür organizasyonlar kent turizmi açısından oldukça önemlidir. Tur operatörleri arasında gerçekleşen kaynaşma ile bölgeye geri dönüşleri olacaktır” dedi.

Akyıl, buradaki kaynaşma ile ortak düzenlenecek turların yönünün bölgeye çevrileceğini kaydederek, “Bölge turizminin hak ettiği konuma geleceğine inanıyorum. Tarihi ve kültürü ile gelinip görülmesi gereken ilimizin bundan böyle turizm kenti olarak anılmasını sağlayacağız” diye konuştu.