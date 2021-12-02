Tutşi daha iyi hizmet için personelle bir araya geldi

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, vatandaşlara yönelik hizmet kalitesini artırmak amacıyla personelle buluştu. DİSKİ ana hizmet binası ve dış birimlerde çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak için yapılan buluşmada Tutşi, personelin sorunlarını da dinledi. Tutşi, DİSKİ'nin en temel ihtiyaç olan içme suyu temini nedeniyle kent açısından önemli bir sorumluluğu üstlendiğini dile getirdi. İçme suyunda tüm Diyarbakırlıların hakkının bulunduğunu hatırlatan Tutşi, özellikle kayıp-kaçak su kullanımının önüne geçmeleri gerektiğini ifade etti.

“Hedefimiz içme suyu temininde sürekliliği sağlamak”

Hedeflerinin sağlıklı içme ve kullanma suyu temininde sürekliliği sağlamak, ileri teknolojiyi kullanarak insana ve çevreye zarar vermeden atık suları geri kazanmak olduğuna dikkat çeken Tutşi, tüm personelin bu hedefler doğrultusunda çalışma yürüttüğüne olan inancını dile getirdi. Tutşi, şöyle konuştu:

“Daha önce sayaç okumada günlük 9 bin aboneye ulaşıyorduk. Yeni yaptığımız uygulamayla bu sayıyı 22 bine çıkardık. Sayaç okumada görev yapan arkadaşlarımız, eksik bulunan alanlarda görev yapmaya başladı. Bu durumda kentteki hizmet kalitesini artırdı. Birlikte yapacağımız doğru planlamalarla kentin altyapı ve içme suyu sorununu en aza indireceğiz. Sonuç olarak bu kent için çok değerli çalışmaları gerçekleştiriyoruz”.

Özellikle altyapı ve içme suyu konularında teknolojiyi çok iyi takip etmeleri gerektiğine vurgu yapan Tutşi, tüm personelin bu konuda duyarlı olmasını ve gelecek yeniliklere kapılarının sürekli açık olduğunu söyledi. İçme suyu kaynaklarının dünyanın birçok yerinde tükendiğine değinen Tutşi, kentte su kullanma kültürünün değişmesi için DİSKİ personelinin öncülük etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.