Tutşi Ergani Orhan Doğan Caddesini denetledi

DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerde altyapı ve içme suyu çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ile birlikte yeni imar alanı olan Orhan Doğan Caddesinde, devam eden altyapı ve içme suyu şebeke çalışmalarının seyri hakkında personelden bilgi aldı. Tutşi, Ergani'nin Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden biri olduğunu ve barındırdığı tarihi değerler nedeniyle oldukça önemli bir konumda bulunduğunu söyledi. DİSKİ'nin Ergani'de önemli yatırımlara imza attığını belirten Tutşi, ilçenin var olan altyapı ve içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

“Çalışmaların yüzde 75'i tamamlandı”

Tutşi, çalışmaların yüzde 75'inin tamamlandığını belirterek, “Sözleşme bedeli 1 milyon 831 bin 421 TL olan Ağustos 2021 itibariyle başlayan projede, altyapı ve içme suyu çalışmaları fiziki olarak yüzde 75'i tamamlandı. Caddeye toplam 4 bin 715 metre içme suyu şebekesi döşeyip, 6 adet de sürgülü vana yerleştireceğiz. 4 bin 383 metre kanalizasyon şebekesinin döşeneceği ve 1000 milimetre çapında 92 adet silindirik bacanın yerleştirileceği çalışmaları Aralık 2021 itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, yeni imar alanında yapılan çalışmalar nedeniyle ilçe halkı adına DİSKİ'ye teşekkür etti.