Tutşi, "Serapgüzeli'ndeki çalışmalarımız daha çok kadınların yüzünü güldürecek"

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelere çeşmeden içilebilir, maliyet olarak ucuz, kaliteli ve sağlıklı su ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

DİSKİ, uzun yıllardan beri içme suyu sorunu yaşayan Kayapınar ilçesine bağlı 400 haneli bin 800 nüfusa sahip Serapgüzeli Mahallesinin içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattı. 10 milimetre çapında borularla 6 bin 645 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantılarının yapılacağı çalışma öncesinde DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tutşi, tüm Diyarbakırlıların içme suyunda hakkı olduğunun bilinciyle 7 gün 24 saat mesai kavramını gözetmeksizin çalışma yürüttüklerini söyledi.

“DİSKİ tüm gelirlerini yatırıma dönüştürüyor”

Hedeflerinin Diyarbakır sınırları içerisinde yer alan tüm mahallelere içme suyunu temin etmek olduğunu vurgulayan Tutşi, bu amaçla DİSKİ'nin tüm gelirlerini yatırımlara dönüştürdüğünü dile getirdi. Tutşi, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“İçme suyu temini nedeniyle yapılacak altyapı çalışmalarında ilk etapta mahalle sakinleri, toz ve çamur konusunda bir takım sıkıntılar yaşayacak. Sağlıklı bir üst yapının temeli altyapıdan geçiyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Kayapınar Belediyesinin, gerçekleştireceği üst yapıyla mahallenin sorunları ortadan kalkacak”.

Yaşanan su sorunun kadınların daha fazla etkilendiğini aktaran Tutşi, kadınların günlük ev işlerinden, çocukların bakımına kadar birçok işin üstesinden gelmesi nedeniyle projenin tamamlanmasıyla daha çok kadınların yüzünü güldüreceğini ifade etti. Altyapı çalışmalarını Kayapınar Belediyesi ile ortaklaşa sürdüreceklerinin bilgisini veren Tutşi, kayıp ve kaçak kullanımının önüne geçmek için Seapgüzeli mahalle sakinlerinin abone işlemleri konusunda duyarlılık göstermelerini istedi.

“İçme suyu bahçe ve bostan sulamalarında kullanılmamalı”

Abonelerden sağlanan gelirlerin tüm Diyarbakır'a hizmet olarak döndüğüne dikkat çeken Tutşi, içme suyunun bahçe ve bostan sulamalarında kullanılmaması gerektiğini sözlerine ekledi. Yapılan açıklamanın ardından Tutşi ile Koç, mahalle sakinleriyle birlikte çalışmanın startını verdi. Serpagüzeli Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı DİSKİ'ye ve Kayapınar Belediyesine teşekkür etti.