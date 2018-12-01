Ücretsiz sinema gösterimleri devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, çocuk ve yetişkinlere yönelik düzenlediği ücretsiz sinema günleri aralık ayı programı 2 animasyon, 1 yetişkin filmiyle devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın, geleneksel hale getirdiği ve her ay farklı film programlarıyla izleyicinin beğenisine sunduğu ücretsiz sinema günleri devam ediyor. Çocuk ve yetişkinlerin yararlandığı ücretsiz sinema günlerinde her ay çocuklara yönelik 2 animasyon yetişkinler için de 1 film gösterimi gerçekleşiyor. Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonu'nda gösterimler hafta sonu 11.00 ile 14.00 saatlerinde yapılıyor.

Çocuklardan 'Karlar Prensi Elliot' filmine yoğun ilgi

Minyatür bir at olan Elliot'un maceralarının anlatıldığı 'Karlar Prensi Elliot' animasyon filmine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. 1 saat 29 dakika süren animasyon filmini büyük ilgiyle izleyen çocuklar, oldukça neşeli dakikalar geçirdi. Yapılan ücretsiz sinema günleri nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Gösterimler 30 Aralık'a kadar devam edecek

30 Aralık'a kadar devam edecek olan aylık sinema gösterimlerinde yetişkinler 'Çiftlik Bank Tosun Firarda' çocuklar ise 'Karlar Prensi Elliot' ve 'Sagu & Pagu Büyük Define' filmlerini izleyebilecek. 'Karlar Prensi Elliot' animasyon filmi ile başlayan ücretsiz sinema günleri 30 Aralık'a kadar devam edecek.