Ücretsiz Spor Okulları'nda keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin açtığı Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilen Süleyman Kılıç, Türkiye Yürüyüş Olimpik Deneme ve Milli Takım seçme yarışması U16'da 3 kilometre erkeklerde şampiyon oldu.

Üst üste önemli başarılara imza atan Kılıç, Bursa'da düzenlenen Türkiye U16 Salon Şampiyonasında birinci olarak, Batman'da yapılan Türkiye Yürüyüş Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçmeleri yarışmasında üstün başarı göstererek U16'da 3 kilometre erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu. 13 yaşındaki Kılıç, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı. Kılıç, elde ettiği bu başarıyla Milli Takım Seçmeleri'ne katılmaya hak kazandı.

“Gurur verici”

Büyükşehir Belediyesi antrenörü Sidar Aslan, Kılıç'ın Spor Okulları'na başvuran 150 öğrenci arasında yeteneğiyle ön plana çıktığını söyleyerek çocukları ve gençleri spor okullarına katılmaya davet etti. Aslan, “Süleyman diğer öğrencilere kıyasla baktığımızda 10 metre yürüyüşte bile farkını gösteriyor. Yeteneğinin yanı sıra kendini antrenmanlara vererek çalışarak hırsıyla başarı kazandı. Bu duyguyu bu yaşta yaşamak gurur verici, şehrimizi temsil etmek ve herkese kendimizi duyurmak çok güzel bir duygu” dedi.

“Hedefim şehrimi ve ülkemi temsil etmek”

Türkiye Şampiyonu olmanın gururunu yaşayan Süleyman Kılıç, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ücretsiz spor okullarına geldiğini belirtti. Haftanın altını günü yoğun bir tempoyla antrenman yaptığını ifade eden Kılıç, ailesinin de kendisine büyük destek verdiğini aktardı. Yaptığı antrenmanların neticesini ilk olarak Bursa'da düzenlenen yarışmada birinci olarak aldığını anlatan Kılıç, birinciliğin verdiği motivasyonla Batman'da düzenlenen Türkiye Yürüyüş Olimpik Deneme ve Milli Takım seçmelerine daha iyi hazırlandığını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle önemli başarılara imza attığını belirten Kılıç, “İlk hedefim milli takıma girmek, sonra olimpiyatlara girmek şehrimi ve ülkemi temsil etmek istiyorum. Kendi yaşıtım arkadaşları da spora davet ediyorum.” şeklinde konuştu.