Uçuruma yuvarlanan traktör vinçle çıkartıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörü vinç yardımıyla çıkarttı.
Geçtiğimiz günlerde Çınar ilçesine bağlı Uzgider Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında traktör uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından vatandaşlar traktörün çıkarılması için Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.
İş makinesiyle kazanın meydana geldiği yerde çalışma yürüten Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, traktörü uçurumdan çıkarak sahibine teslim etti.
Çınar ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan mahalledeki kazada, bir kişi hayatını kaybetmişti.