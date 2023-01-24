Uğradığı silahlı saldırı sonucu 22 yıl önce şehit edilen Ali Gaffar Okkan Diyarbakır'da anıldı

Diyarbakır'da 22 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç bulvarında 24 Ocak 2001 tarihinde düzenlenen saldırı sonucu şehit edilen Gaffar Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için İl Emniyet Müdürlüğünce, saldırının gerçekleştirildiği yerde tören düzenlendi. Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şehit Okkan ve silah arkadaşlarını şehadet mertebesine eriştiklerinden dolayı andı. Kaya, “Bugün burada 24 Ocak 2001 tarihinde bundan tam 22 yıl önce Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı esnada hain saldırı sonucu şehit düşen emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarını şehadet mertebesine eriştikleri bu noktadan anıyoruz” dedi.

Törene katılan gaziler, polis memurları ve vatandaşlar Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı.