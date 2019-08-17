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Ülkücüler şehitlerin kanıyla ayakta duran surları temizledi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir araya gelen genç ülkücülerden oluşan bir heyet şehit kanıyla ayakta kalan Surların dibinde temizlik yaparak, çöpleri topladı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir araya gelen genç ülkücülerden oluşan bir heyet şehit kanıyla ayakta kalan Surların dibinde temizlik yaparak, çöpleri topladı.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, ülkücülerin Diyarbakır'ın tarihi yapısına sahip çıktıklarını söyledi. Kayaalp, “Temiz çevre, temiz toplum projemiz devam ediyor. Şehitlerimizin kutsal emaneti olan Surlarımızı temizlemeye devam ediyoruz. Ülkücü hareket olarak Surların temiz kalması ve hiç kirletilmemesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.


Sur diplerinde bir araya gelen ülkücüler, ellerine aldıkları poşetlerle çöpleri topladı. Ülkücüler topladıkları çöpleri bir arada istifledikten sonra çöp konteynırana attı.

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