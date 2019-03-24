Ulusal Oyun Yazma Yarışması ödülleri verildi

Tiyatroya yeni ve özgün oyunlar kazandırmak amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği işbirliğinde düzenlenen Ulusal Oyun Yazma Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği işbirliğinde düzenlenen Ulusal Oyun Yazma Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Tiyatroya yeni ve özgün oyunlar kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşti. Ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Ekici, jüri üyeleri, yarışmada dereceye giren yazarlar ve tiyatro severler katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Handan Ekici, ödül töreninde yapılan faaliyetlerle ilgili kısa bir konuşma yaptı. Ekici, yarışmada dereceye giren oyunların Büyükşehir Belediyesi tarafından kitaplaştırıldığını söyledi.

Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği Başkanı Nazif Uslu ise yarışma hakkında katılımcılara bilgiler verdi. 164 oyunun başvuruda bulunduğunu belirten Uslu, yarışmada dereceye giren ilk üç kişi dışında iki mansiyon ödülü de verildiğini açıkladı.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada Bir Devrimin Hikayesi - CHE adlı oyunu ile birinci olan Faik Ertener'e ödülünü Lütfiye Atilla verdi. Atilla, ödül töreni sonunda jüri üyeleri ve yazarlarla sohbet ederek bundan sonraki sanat yaşamlarında başarılar diledi.