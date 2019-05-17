Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren Diyarbakırlı sporculara ödül

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu tarafından milli sporculara ödülleri verildi. DSİ konferans salonunda gerçekleşen ödül törenine Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Milli Eğitim İl Müdür Vekili Süleyman İlge, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Diyarbakır Şube Başkanı Remzi Dayan, amatör spor kulüp başkanları, yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sporcuları ödüllendirmekten büyük bir mutluluk duyduğunu, öncelikle bu başarının kahramanı bütün sporcuları içtenlikle tebrik ettiğini söyledi. Vali Güzeloğlu, “Ulusal ve uluslararası yarışmalarda hem ülkemizin bayrağını hem de Diyarbakır'ı çok büyük başarıyla temsil eden Türkiye Avrupa şampiyonluklarına ulaşan ve çok güzel örnek olan milli sporcularımızı ödüllendirmek ve değerli gençlerimize bu coşkuyu paylaşmak için bir aradayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu töreni gerçekleştirmek, böylesi başarılı gelecekte ülkemiz adına çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığımız, sporcuları ödüllendirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Öncellikle bu başarının kahramanı bütün sporcularımızı içtenlikle tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, dereceye giren 25 sporcuyu yarım ve çeyrek altın ile ödüllendirdi.