UMKE'ye katılan 36 kursiyer gerçeği aratmayan tatbikata tabi tutuldu

Diyarbakır'da UMKE'ye katılan 36 kursiyer, 5 gün süren temel eğitimin sonunda gerçeği aratmayan tatbikata tabi tutuldu.

Diyarbakır'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) katılan 36 kursiyer, 5 gün süren UMKE temel eğitimi, gerçekleştirilen eğitim sonu tatbikatı ile tamamlandı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Bölge Eğitim Merkezi salonlarında gerçekleştirilen teorik eğitim sonrası saha eğitimleri ve tatbikatı Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinde icra edildi.

Eğitim süreci kapsamında UMKE temel eğitim müfredatındaki eğitim konularında katılımcılar bilgilendirildikten sonra zorlu saha koşulları simüle edilerek yapılan tatbikatla bilgilerinin pekiştirilmesi sağlandı.

Eğitim süresince katılımcılara; temel yaşam desteği, hasta-yaralı taşıma teknikleri, ip bağlama teknikleri, medikal çanta kullanımı, hasta sabitleme, yüksekten inme, enkazdan hasta-yaralı kurtarma konularında oluşturulan istasyonlarda, teorik ve pratik eğitimler verilerek katılımcıların eğitim konuları kapsamında uygulama yapmaları sağlandı.

Geçtiğimiz hafta senaryo gereği Çüngüş İlçesi Atalar Mahallesi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin yıkıldığı, bazı evlerde de hasar oluştuğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Belirlenen alana seyyar hastane kuruldu. Yıkılan binaların enkazında kalan yaralıları UMKE ekipleri kurtardı. Tahliye edilen yaralılar, seyyar hastanede yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, tatbikat alanında incelemelerde bulunarak eğitimi başarı ile tamamlayan 36 sağlık çalışanına “UMKE ailesine hoş geldiniz” dedi.