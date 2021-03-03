Umutları tükenen çiftin 10 yıllık çocuk hasreti, PRP ve akupunktur tedavileriyle son buldu

Diyarbakır'da yaşayan Saniye-Mehmet Ünsal çifti, 10 yıl boyunca yumurta tembelliği nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Yapılan tedavileri olumsuz sonuçlanan çift, tavsiye üzerine geldikleri Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e muayene oldu. Yapılan PRP, akupunktur detosk tedavilerinin sonuç vermesiyle Ünsal çiftinin 10 yıllık çocuk hasreti son buldu.

Diyarbakır'da yaşayan Saniye-Mehmet Ünsal çifti, yaklaşık 10 yıldır çocuk sahibi olmak için çalmadık kapı bırakmadı. Doğal yoldan ve tedaviler sonucu çocuk sahibi olamayan Ünsal çifti, çevrelerindekilerin tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Burada yapılan tahliller sonucu çifte yumurta tembelliği ve aynı zamanda sperm zayıflığı teşhisi konuldu. Yapılan tedaviler sonuç verip 10 yıllık çocuk hasreti son buldu. Eşiyle birlikte gebelik kesesini gören çiçeği burnunda baba adayı Mehmet Ünsal, sonuçla birlikte çok mutlu olduğunu ve isteyen herkesin en kısa sürede çocuk sahibi olmasını istedi.

"Gebelik kesesini gördükten sonra hasta mutluluktan uçacak gibi oldu"

Ünsal çiftinin 10 yıllık evli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastalarında yumurta tembelliği ve aynı zamanda sperm zayıflığının olduğunu söyledi. Hastaya özellikle sperm güçlendirmek için sperm detoks tedavisi uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Amacımız yumurtaları güçlendirmekti, bunu başardık ve ondan sonra tüp bebek uygulaması yaptık. Tüp bebek uygulamasında da hastaya özgü indiksiyon protokolüne geçtik. İndiksiyon protokolünde kaliteli yumurta oluşturmak esaslı. Bu hastamızda da kaliteli yumurta oluşturduk ve böylece tüp bebek uygulaması yaptık. Tabi hasta 10 yıldır çocuk olmadığı için çok ciddi anlamda stres yüklüydü. Hiç olmayacakmış gibi bir endişe kaygı vardı. Biz de bu hastamızda gereken uygulamaları yaptık. Rahim duvarı ince olduğu için PRP tedavisiyle rahim duvarını kalınlaştırdık. Beraberinde akupunktur tedavisi yaptık. Akupunktur tedavisinde de yumurtaları güçlendirmek, rahim duvarını güçlendirmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve aynı zamanda stresi azaltmak için uyguladığımız tedavi. Transfer olduktan sonra tabi iyi kalitede embriyo oluşturduk. Bizim için burada iyi kalitede embriyo oluşturmak başarının ana anahtarıdır. Sonra test yaptık. Testte de gebelik pozitifti. Hasta gözlerine inanamadı bebeğin kesesini görünceye kadar. Gebelik kesesini gördükten sonra hasta mutluluktan uçacak gibi oldu. Çok zorlu, meşakkatli bir süreçti. Sonradan sonu mutlulukla biten bir hikaye. Bu da bizim için müthiş bir mutluluk kaynağı oldu" şeklinde konuştu.

Çiçeği burnunda baba adayı Mehmet Ünsal ise "PRP, akupunktur ve tüp bebek tedavileri yapıldı. Bu sürede umutsuzluk vardı. Gitmediğimiz yer kalmadı. En sonunda Hakan hocayı önerdiler, geldik ve bir umut oldu bize. İnsan mutlu oluyor. Allah, herkese nasip etsin" diye konuştu.