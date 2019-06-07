UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Hevsel Bahçeleri yanmaktan son anda kurtuldu

Söz konusu yangının kim ya da kimler tarafından çıkardığını bulmak için itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yangın, Diyarbakır'ın tarihi ve turist mekanı olan On Gözlü Köprüye giden ve eski Mardin yolunda çıktı. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yol kenarında bulunan anızlar ateşe verildi. Bir anda büyüyen yangının UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerine ait ağaçlık alana doğru sıçradı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. İhbar üzerine yangının çıktığı bölgeye gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alırken, söz konusu yangının kim ya da kimler tarafından çıkardığını bulmak için inceleme başlatıldı.

Görgü tanıkları yangına zamanında müdahale yapılmaması durumunda Hevsel Bahçelerine sıçrayacağı ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan alanın yanabileceğini dile getirdi.