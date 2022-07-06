UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerinde erik hasadı

Diyarbakır'da 8 bin yıldır kesintisiz tarım yapılan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde organik erik hasadı yapıldı. Toplanan erikler, sofralarda reçel, hoşaf ve kurutmalık olarak yerini alacak.

Tarihi Surlar ile Dicle Nehri arasındaki alanda bulunan ve 8 bin yıldır kesintisiz olarak tarım yapılan Hevsel Bahçeleri'nde kiralanan tarlada erik hasadı yapıldı. 10 dönümde yaklaşık 7 ton meyve beklenirken üretici topladığı mahsulü bazı işlemlerden geçirdikten sonra sofralarda reçel, hoşaf ve kurutmalık olarak yerini alacak.

Üretici ve kentte kahvaltı salonu işleten Alaadin Kılıç, Hevsel Bahçeleri 'nin dünyaya mal olmuş, UNECSO tarafından koruma alındığını anımsattı. Son 3-5 yıldır hor kullanıldığı değerlendirmesinde bulunan Kılıç, birkaç akademisyen arkadaşıyla dikkat çekmek için, “Kiralama yöntemine gittik. Amacımız Hevsel tekrar özüyle birleşsin. Bu amaçla burayı kiraladık. Bereket var. Doğal ve hiçbir ilaç kullanılmadan Hevsel kendini koruyabiliyor. Hevsel özünde yaşasın, kurumasın. Filizler yeniden açılsın. Son kuş uçmadan Hevsel çölleşmeden, mısır tarlasına dönmeden Hevsele sahip çıkmamız ve emek vermemiz gerekiyor. Hevsel Bahçesi sadece şiirlerle süslü olarak değil, ya da dernek tabelaların değil, buraya emek verilirse Hevsel, bir çok bölgeyi besleyecek güce sahiptir” dedi.

“Bölgenin bütün tohumlarını burada birleştirdik”

10 dönüm kiraladıklarını aktaran Kılıç, “Her yıl yenilemek şartıyla. Bölgenin bütün tohumlarını burada birleştirdik. Domatesinden, biberinden, patlıcanına kadar sebze olarak. Meyve olarak da müthiş bir zenginliğe sahip. Burada yetişen meyveleri şerbet, reçel, kurutmalık, hoşaf olarak işleyip müşterilerimizin, dostlarımızın sofralarını süslemeye, lezzet katmaya devam edecek Hevsel. Net rakam veremesek de 6-7 ton meyve bekleniyor” şeklinde konuştu.