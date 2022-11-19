UNESCO'nun göz bebeği rengarenk

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Diyarbakır'daki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, sonbaharın kasvetli havası ve farklı renk tonlarıyla göz kamaştırdı.

Dicle Nehri'nin bereketli havzasındaki UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır'daki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, mevsim itibarıyla sarı, kahverengi ve yeşilin en canlı görüldüğü yerlerden biri haline büründü. 200 dolayında kuş türünün yanı sıra sincap, su samuru, sansar, tilki ve alaca sansar gibi 10 civarında memeli türüne de ev sahipliği yapan Hevsel Bahçelerindeki ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, vatandaşları Millet Bahçesine de çekti. Vatandaşlar, bir yandan mevsimin güzel manzarasının tadını çıkarırken, bir yandan sararıp solan yapraklar hayvanların otlak alanı oldu.

Hevsel Bahçesinde hayvanlarını otlatan çoban Hadi Bölek, hayvancılıkla uğraştığını, kışın buranın ikliminin iyi olduğu için buraya geldiklerini söyledi. Hevsel Bahçelerinin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Bölek, buranın Türkiye'nin göz bebeği olduğunu, bir de Diyarbakır'ın güzelliği eklenince bir başka güzel olduğunu söyledi.

Devletin bu alana çok önem verdiğini belirten Bölek, “Hevsel başlı başına çok güzeldir. Birde Millet Bahçesi ve bu manzara eklenince bir başka güzel oluyor. Burada dolaşılmazsa, gezilmezse ne anlamı kalır. Burası piknik alanı olmuş, her türlü güzelliği saçıyor. Vatandaş gelmezse, insanın olmadığı yerde güzellik olur mu? Doğa ne kadar güzel olursa olsun, insan olmadığı sürece o doğanın bir anlamı da yok, bir güzelliği de yok” dedi.