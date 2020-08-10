İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UNESCO'nun mirasında yangın

Diyarbakır’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce 2 farklı noktada yangın çıkarıldı.

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce 2 farklı noktada yangın çıkarıldı. Yangınlar orman yangın söndürme ekiplerince büyümeden kontrol altına alınırken, ağaçlık alanda büyük çapta hasar oluştu.


Diyarbakır'da Türkiye'nin 14. miras alanı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçelerinin orta bölümlerinde bulunan ormanlık alan kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi.


Orman ekipleri yangını söndürdü


Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 110 itfaiye ekiplerine haber verirken, itfaiye ekipleri de durumu orman yangınlarını söndürme ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler yangına arazözle müdahalede bulunarak gece geç saatlerine kadar ağaçlık alana fazla zarar vermeden söndürdü.


Yangın nedeniyle ağaçlı alanda birçok ağaç küle dönerken, yangını kim yada kimlerin çıkardığına ilişkin inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.