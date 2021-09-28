Üniversite güvenlik kurulu toplantısı gerçekleşti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Dicle Üniversitesi fakülteleri, yüksek okulları, üniversite yurdunun sorunları ve güvenliği konulu 'Üniversite Güvenlik Kurulu Toplantısı' düzenlendi.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Dicle Üniversitesi senato toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Vali yardımcısı Murat Yıldız, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda Dicle Üniversitesi, yüksek okulları, üniversite yurdunun sorunları ve güvenliği konuları görüşülürken, yüksek öğrenimde sorunsuz bir akademik yıl geçirilmesi için yapılan mevcut çalışmalar ile üniversite yurtlarının ulaşım ve güvenlik sorunları ele alındı. Olası olumsuz durumların oluşması halinde ilgili tüm kurumlarla birlikte koordinasyon içerisinde çalışılarak, üniversite ve yurt bölgelerinde öğrenciler için alınacak tedbirler görüşüldü.