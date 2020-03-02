Üniversite öğrencilerinden Silvan'a kitap desteği

Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Şehit Özkan Özendi İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere kütüphane kurmak için kitap ve kırtasiye malzemesi gönderildi.

Şehit Özkan Özendi İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere, kütüphane kurmak için kitap ve kırtasiye malzemesi desteği yapıldı. Okul müdürü Turan Korkutan, müdür yardımcısı İsmail Koyuncu ve öğretmenler eşliğinde öğrencilere dağıtım yapıldı. Dicle Üniversitesinde görevli güvenlik görevlisi Mehmet Turgut Tayuzak, okuldaki eğitimci arkadaşlarının eksikliği söylemesi üzerine uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisi olduğu Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Çomaklı ile irtibata girip destek talebinde bulunduğunu söyledi. Tayuzak, "Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Çomaklı'nın katkılarıyla Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüpleri kitap ve kırtasiye malzemeleri toplayıp okulumuza yolladı. Eminim kardeşlerimiz Anadolu Üniversitesinin katkılarını ve büyüklerini unutmayacak. Onlar da büyüdüklerinde bu tür projelerde aktif rol oynayacaktır. Desteklerinden ötürü okulumuz ve öğrencilerimiz adına Rektör Prof. Dr. Şafak Çomaklı'ya, Doç. Dr. Cem Işık ve tüm Anadolu Üniversitesi öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.