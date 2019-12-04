Üniversite öğrencisinin kitabı ders konusu oldu

Diyarbakırlı Üniversite 4 sınıf öğrencisi Haydar Alper Eser'in yazdığı ve Eylül ayı içinde okuyucusu ile buluşturduğu 'Kimler için yazdım' isimli kitabı okuduğu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde ders konusu oldu.

Antalya Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 4'ncü sınıf öğrencisi olan Diyarbakırlı Haydar Alper Eser, yazdığı ve Eylül ayında okuyucusuyla buluşan 'Kimler için yazdım' adlı kitabı, üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğrencilerinin “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında hazırladıkları “Kimler İçin Yazdım” isimli Tiyatral Şiir Dinletisi, pazar günü saat 18.00'de Alanya Kültür Merkezinde (AKM) ücretsiz olarak izleyicilerinin ve okuyucularının karşısına çıkıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Sibel Demirtaş, bölümlerin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Eğitim Fakültesi öğrencilerine, toplumsal sorumluluk bilinci kazandırma ve uygulama sırasında işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir ders olduğunu söyledi. Dr. Demirtaş, “Bu kapsamda bizde bölüm öğrencimiz Haydar Alper Eser “Kimler için yazdım” isimli kitabında yayınladığı şiirlerini arkadaşlarının da desteği ile toplum önünde sergilenmesinin topluma hizmet anlamında önemli bir katkı olacağını düşündük. Öğrencilerimin son sınıf olmalarından dolayı kıymetli zamanlarını bu etkinliğe ayırmaları takdire şayan bir durumdur. Heyecanla pazar gününü bekliyoruz. Umarız her şey yolunda gider. Bu bağlamda bu etkinliğe tüm öğrencilerimizi ve Alanya halkını bekliyoruz” dedi.

Diyarbakırlı Şair ve Yazar Haydar Alper Eser ise, "Bu etkinliğin bir ders bazından alıp bir proje aşamasına taşıyan ve dümdüz yürürken direksiyonda yol tutan dinleyen, paylaşan, anlayan, soran başta Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Sibel Demirtaş hocama ve emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim" diye konuştu.