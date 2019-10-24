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Üniversiteler arasında öğrenci değişimi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi ile Malezya’da bulunan Malaya Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim hareketliliği gerçekleşti.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi ile Malezya'da bulunan Malaya Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim hareketliliği gerçekleşti.


Dicle Üniversitesi ile Malaya Üniversitesi arasındaki işbirliği faaliyetleri güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. İki üniversitenin mühendislik fakülteleri arasındaki ICM Projesi kapsamında çok sayıda öğrenci ve öğretim hareketliliği gerçekleşti. İki üniversite diğer alanlarda da model işbirliği etkinlikleri icra etmeye devam ediyor.


Kısa süreli değişim programı çerçevesinde Kuala Lumpur'dan gelen 29 öğrenciye Dicle Üniversitesinde 15 günlük program uygulandı. Buna mukabil Dicle Üniversitesi ilahiyat fakültesi 15 öğrencisi yaz döneminde kısa süreli değişim programı kapsamında Kuala Lumpur'a giderek Malaya Üniversitesi'nde eğitim gördü. Malezya'ya giden öğrenciler Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ü ziyaret ederek program hakkındaki görüşlerini ve edindikleri kazanımları paylaştı.

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