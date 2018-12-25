Üniversiteli gençlerden yardım eli

İstanbul Rumeli Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci, İletişim Kulübü çalışmaları kapsamında sosyal medya üzerinden köy okullarında okuyan öğrencilerin kışın üşümemesi amacıyla başlattıkları kampanyada toplanan giysiler, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Esentepe köy okulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

İstanbul'da topladıkları yardım kolilerini Diyarbakır'a getiren gönüllü öğrenciler, içinde mont, ayakkabı, elbise, oyuncak ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardımları öğrencilere dağıttı. Kampanyaya ilişkin bilgi veren, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2. sınıf öğrencisi Akıncan Diker, İletişim Kulübü öğrencilerince sosyal medyada başlattıkları “senin elin yardım eli” projesi kapsamında topladıkları malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Diker, “Diyarbakır'daki öğretmen arkadaşımız Şahin Önder aracılığıyla 2 köy okulundaki öğrenciler için yardım kampanyası başlattık. Kış mevsiminde öğrencilerimiz üşümesin diye mont, elbise, ayakkabı, oyuncak ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardımları çocuklarımıza ulaştırdığımız için sevinçliyiz” dedi.

Gönüllülerden Şahin Önder, “Ben ve kuzenim köy okullarına yardım işlerini 3 yıldır yapıyoruz. Siirt, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki köy okullarındaki öğrencileri sevindiriyoruz. Herhangi bir kurum ve derneğe üye olmadan, sadece sosyal medya aracılığıyla yaptığımız yardım kampanyalarından gelen malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Muhammed Furkan Dilek isimli öğrenci ise, bu yıl daha geniş bir çalışma başlatarak, sokakta üşüyen çocuk kalmasın diye kampanya düzenlediklerini ifade ederek, “Yardım gönderen ve sponsor olan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.