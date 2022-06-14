Ünlü aile danışmanı Çevik, yaptığı tespitlerle mutsuz ailelerin sorunlarını çözüyor

Yaptığı güzel tespitlerle aile içi sorunlara çözüm getiren başarılı aile danışmanı Belkıs Rüzgar Çevik, son zamanların en çok rağbet gören isimlerin başında geliyor.

Kahramanmaraş'ta ofisi bulunan Çevik, Türkiye ve dünyaya yayılan başarısı ile ailelerin sorunlarına çözüm buluyor. Çevik, telefon seanslarıyla da bir çok danışanlarına kusursuz hizmet veriyor. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Sağlık Fakültesinden mezun olan Çevik, aile danışmanlığı üzerine çeşitli eğitimler alarak başarısını aldığı sertifikalarla belgeledi. Dublin Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine master yapan Çevik, mesleği ve ilgi alanları ile ilgili sürekli eğitimler alarak kendini geliştirdi. Çevik, “Uzun yıllar farklı eğitim kurumlarından eğitim, sertifika ve katılım belgeleri aldım. Aile danışmanı olmak insan psikolojisi bilmenizi gerektirir. Çiftlerin veya aile üyelerinin, anne, baba, kardeş gibi bireylerin zihinsel, duygusal sorunlarını aşmalarına yönelik danışmanlık hizmeti gerektirir. Aile danışmanlığı alanı çok geniş bir alanda danışmanlık hizmeti gerektirir. Bundan dolayı bir aile danışmanının genel aile sorunlarını bilip tek bir alanda hizmet vermesidir. Bana göre bu hizmetin kalitesini ve verimini arttırır” şeklinde konuştu.