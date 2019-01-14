Ünlü astrolog Nuray Sayarı Diyarbakırlı sevenleriyle bir araya geldi

Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, Forum Diyarbakır AVM'de sevenleriyle bir araya geldi. Sayarı, daha önce Diyarbakır'a gelmediği için çok şey kaybettiğini belirtti.

Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, Forum Diyarbakır AVM'de sevenleriyle bir araya gelerek “Astroloji ve Kişisel Gelişim” adlı söyleyişi gerçekleştirdi. Diyarbakır'a ilk defa geldiğini anlatan Sayarı, gün boyunca birçok yeri gezdiğini bu zamana kadar köy olarak tanıttıkları Diyarbakır'ın aslında doğunun Paris'i olduğunu belirtti. Sayarı, “Diyarbakır'a ilk defa geliyorum ve çok hüzünlendim. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Diyarbakır bizlere o kadar yanlış duyurulmuş ki, ‘Terör ve tehlike var' diye. Ben de, ‘Birçok sevenim var tabi ki de gideceğim' dedim. Bundan sonra da daha çok sık gelmek istiyorum. Diyarbakır doğunun Paris'iymiş. Yazıklar olsun daha önce gelmediğime, Diyarbakır muhteşem bir şehir, insan sevgisi, hakikat ve gerçek olan bir şehir. Ben Diyarbakır'ı köy gibi biliyordum, öyle anlatılıyordu. Çok duygulandım, koşun gelin Diyarbakır'a, Avrupalara gitmeyin, gerçek Paris burası. Diyarbakır'da Dicle Nehrine, çarşılarına gittim, balıkçı amcalarımla sohbet ettim. Diyarbakırlılar sevgiyle karşıladılar, çünkü ben sevmeyi seviyorum, onlarda sevmeyi seviyorlar. İyi ki gelmişim daha önce gelmediğim için çok şey kaybetmişim. Vatandaşlarla ‘Astroloji ve Kişisel Gelişim' üzerine söyleyişte konuştuk. Çok yoğundu, izdihamdı resmen” dedi.