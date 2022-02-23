İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ünlü boksör Pehlivan, iddialı öğrenciler hazırlıyor

Eski milli boksör Ferhat Pehlivan, birçok başarı elde ettikten sonra şimdi de iddialı sporcu yetiştirmeye hazırlanıyor.


14 Türkiye şampiyonluğu, 12 Uluslararası arenada şampiyonluk, 2006'da Avrupa Birliği Ülkeleri şampiyonu, 2008'de Büyükler Avrupa 3'ncülüğü, 2008'de üniversiteler dünya 3'ncülüğü, 2009'da Akdeniz oyunları 3'ncülüğü, 2010'da üniversiteler Avrupa 2.liği, 2010'da üniversiteler dünya 3'ncülüğü, 2012'da üniversiteler dünya 2.liği ve 2013'de Akdeniz oyunları 2.liği bulunan, yıllardır aldığı derecelerle adından söz ettiren Pehlivan, yetiştirdiği öğrencilerle büyük başarılara imza atmaya hazırlanıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.