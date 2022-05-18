Ünlü modacı Cafer Andıç'a bir ödül daha

Ünlü modacı Cafer Andıç Medyada Grup'un düzenlemiş olduğu Uluslarası Medya Ödülleri gecesinde yılın modacısı ödüle layık görüldü. Ödüllü modacı Andıç, ödüle laik görüldüğü için teşekkürlerini iletti. Andıç, “Çok mutluyum basın mensuplarının da yoğun ilgi gösterdiği bu gecede kendime yapılan sorulara cevap verdim. Modayla ilgili yapılması gereken çalışmaların, planlamaların nasıl ilerlediği ile ilgili güzel konuşmalar yaptık. Ödülde ismi geçen herkese teşekkürlerimi ilettim, Türkiye'de sayılı modacılar var ama ben kumaşçılıktan modacılığa gelen tek kişiyim. Bununda huzurunu mutluluğunu yaşıyorum sevenlerime sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.