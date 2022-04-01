Ünlü oyuncu ve sunucu Aksu başarılarıyla göz dolduruyor

Didem Aksu, oyunculuk hayatına 17 yaşında yayınlandığı dönemde reyting rekortmeni olan Avrupa Yakası'nda başladı. Avrupa Yakası'ndan sonra kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Aksu, Araf Zamanı, Akasya Durağı, Canım Benim ve Tövbeler Tövbesi dizilerinde rol aldı. Şimdilerde kariyerine sunuculuk yaparak devam eden Aksu, görkemli törenlerin ve kırmızı halıların aranan yüzü arasında yer alıyor. Aksu: “Oyunculuk hayatıma 17 yaşında dönemin fenomen dizisi olan Avrupa Yakası'yla başladım. Oyunculuk kariyerimin dönüm noktası olarak niteliyorum bunu çünkü burada çok büyük bir çıkış yakaladım. Ardından Araf Zamanı, Akasya Durağı gibi fenomen dizilerde rol aldım. Böylelikle modellikten oyunculuğa hızlı bir geçiş yaptım. Şimdilerde ise kariyerime sunuculuk da yaparak devam ediyorum. Bir çok önemli programlarda yer aldım. Mesleğime olan aşkım her geçen gün artarak büyüyor. Bu camia beni kendisine aşık ettiren büyülü dünya. Tek gayem ise işini layıkıyla yapan ve kariyerinde izler bırakan biri olmak” dedi.