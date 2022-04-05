Ünlü yaşam koçu Astro iş insanlarına danışmanlık hizmeti veriyor

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen yaşam koçlarından Michaela Astro, Fransa'da düzenlenen ve 70 ülkenin katıldığı yarışmada birincilik ödülünün sahibi olmuştu. Dünya çapında yaşam koçluğu dalında birçok yarışmada dünya birincilik ödülleri alan yaşam koçu ve NNLP uzmanı Michaela Astro, küçük yaşlardan beri durugörülere sahip olduğunu belirterek, "Bu yeteneğimi geliştirmek adına Amerika'da eğitim almak üzere L.A Üniversitesi'ne gittim. Los Angeles'ta yaşam koçu, bioenerji, NNLP, ilişki koçluğu üzerine eğitimler aldım. Bazı yetiler sonradan kazanılamaz. Ben doğal yeteneğimi diplomalarımla, sertifikalarımla, eğitimlerimle destekledim" dedi.

Bu günlere kolay gelmediğini ve kendini hem Türkiye'ye hem de dünyaya kanıtlamak için çok çalışıp okuduğuna değinen Astro, “Herkes Amerika'da gece eğlenirken ben sabahlara kadar ders çalışıp nasıl kendimi daha çok geliştirebilirim diye mücadele ediyordum. Bugünlere kolay gelmedim, çok çalıştım ve okudum. Sonunda kendimi Türkiye'ye, dünyaya ispatlayıp dünyaca ünlü bir yaşam koçu oldum. 19 yıldır yaşam koçu ve bioenerji uzmanı olarak Nişantaşı, Yeşilköy ofislerimde ve telefon seanslarımla hizmet vermekteyim” diye konuştu.