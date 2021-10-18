Üst geçidi kullanmayıp yoldan geçen çocuklara çarpmamaya çalışırken takla attı

Diyarbakır'da üst geçidi kullanmayıp refüjdeki korkulukların üzerinden atlayarak karşıya geçmeye çalışan çocuklara çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı araç takla atarak durabildi. Araçtaki 2 kişi kazadan burunları kanamadan kurtuldu.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beyaz renkli hafif ticari araç, Tesisler kavşak mevkiine geldiğinde üst geçti kullanmayıp refüjdeki korkulukların üzerinden atlayarak karşıya geçmeye çalışan iki çocuk aniden yola atlayınca sürücü direksiyonu kırdı. Kaldırıma çarpan araç, takla atarak durabildi. Çocuklar kayıplara karışırken, takla atan araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi vatandaşlar çıkardı. Araçtakiler şan eseri burunları kanamadan kazadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlatarak, tutanak tuttu.