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Üvey kardeşlerin kavgasında ölü sayısı 2 oldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde üvey kardeşler arasında ev meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kardeşlerden birinin hayatını kaybetmesiyle olayda ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde üvey kardeşler arasında ev meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kardeşlerden birinin hayatını kaybetmesiyle olayda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.


Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı köyünde 18 Temmuz'da eski ve yeni eşler arasında çocuklarına ev yapma meselesi nedeniyle çıkan ve çocukların da araya girdiği silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Hamdiye Şık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.


Diğer yaralılardan Murat K., Mehmet K., Kadir K. ve Bahar K.'nın tedavileri devam ederken, bu sabah saatlerinde ağır yaralılardan Kadir K.'nın da hayatını kaybettiği bildirildi. Kadir K.'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından köyünde defnedileceği belirtildi.


Öte yandan Jandarmanın geniş çaplı inceleme başlatmasının ardından baba M.K., oğulları M.K., Y.K., M.K., S.K. ve S.K.'nın gözaltında oldukları ve soruşturmanın devam edildiği öğrenildi.

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