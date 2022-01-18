'Uyanış Gençlik' enerji tasarrufu haftasını kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgievi ve Akademi Liseler'de eğitim gören öğrenciler, Enerji Tasarrufu Haftasını kutladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde "Uyanış Gençlik" mottosuyla faaliyetlerine devam eden Bilgievi ve Akademi Lise öğrencilerine, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nda görevli mühendisler “Enerji Tasarrufu” eğitim semineri düzenledi.

Enerji sistemleri mühendisleri; öğrencileri "Verimliliğin tanımı, verimliliğin çevre ve iklim açısından önemi, evlerde ve okullarda enerji verimliliğini arttırma yöntemleri” konularında bilgilendirdi. Programda öğrenciler, şiirlerini ve duygu, düşüncelerini dile getiren kompozisyonlarını okudu ve enerji tasarrufu temalı resimler yaptı.