Uyanış Gençlik “Malazgirt 1071” filmini izledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte merkez Bilgievi ve Akademi Lisede eğitim gören öğrenciler, Malazgirt Meydan Muharebesi'ni konu alan "Malazgirt 1071" filmini izledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla okullarından alınan öğrencilerin filmi izlerken heyecan ve mutlulukları görülmeye değerdi.

Eğitmen Serkan Akan, öğrencilerin heyecan ve mutluluklarına ortak olduklarını belirterek, “Filmi çok beğendik, tarihimizi, milli şuurumuzu aydınlatan filmi keyifle izledik.” dedi.

Öğrencilerden Süleyman Erdoğan ise hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini kaydederek şöyle konuştu, ''Filmin en beğendiğim yönü tarihimizi, yurdumuzu konu alması oldu. Tarih bilincimizin ve kültürümüzün gelişmesi adına bu tür filmleri faydalı buluyorum. Bu toprakların Müslümanlaşmasını anlatan değerli bir eserdi.”