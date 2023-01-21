Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği 'Uyanış Gençlik Tenis Turnuvası' başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca 'Uyanış Gençlik' mottosuyla yapılan turnuvada gençler ve çocuklar yeteneklerini sergiledi. Kayapınar ilçesinde yer alan 75 Kapalı Kortlarda ilk müsabakalarda sahaya çıkan öğrenciler, kazanabilmek için ter döktü.

Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı turnuvada, aileler de çocuklarını yalnız bırakmayarak saha kenarında sporcuları alkışlarla destekledi. Sporcular, turnuvada “8-10”, “10-12”, “12-14” ve “14-18” yaşları olmak üzere 4 kategoride mücadele etti. Yaklaşık 10 gün sürecek olan turnuvada dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verilecek.