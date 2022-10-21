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Uyuşturucu satıcısı 120 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir apartmanın bodrum katına bırakılan uyuşturucunun sahibi, 120 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir apartmanın bodrum katına bırakılan uyuşturucunun sahibi, 120 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalanarak tutuklandı.


Alınan bilgilere göre, Bismil'de bir apartmanın bodrum katında uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 11 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Apartman bodrumundaki uyuşturucunun kim ya da kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarına ait 120 saatlik görüntüyü inceleyen narkotik polisi, tespit ettiği F.K. (26) isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan çalışmada gözaltına alınan F.K., Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürüldü. Hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatılan zanlı, Bismil Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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