İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucudan 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı

Diyarbakır’da, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 18 yıl 10 ay hüküm giyen firari zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Diyarbakır'da, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 18 yıl 10 ay hüküm giyen firari zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Zanlı, adli işlemlerinin tamamlanmasıyla cezaevine gönderildi.


Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.


Açıklamada, yapılan titiz çalışmalar sonucunda; “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan hakkında 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı ifadelerine yer verildi.

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