Uyuşturucudan tutuklandı, cezaevine girerken üzerinden kenevir tohumu çıktı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir araçta yapılan aramada 5 kilo 908 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınarak cezaevine sevk edilen zanlının üst aramasında elbiselerinin gizli bölmelerinden Hint keneviri tohumu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Dicle ilçesi Üzümlü Mahallesi'ne 3 şahıs tarafından araçla esrar getirileceği bilgisi alındı. Şüphelilerin kullandığı araç, 29 Aralık 2019 Pazar günü Üzümlü Mahallesi ile Durabeyli Mahallesi arasındaki karayolunda şok yol kontrol ve arama noktası oluşturularak durduruldu. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada aracın bagaj kısmına gizlenmiş çuval içerisinde 5 kilo 908 gram esrar ve aracın arka yolcu koltuğu üzerinde 1 adet Taurus marka 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan H.K., A.T. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.T. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31 Aralık 2019 günü tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığına götürülen H.K.'nın yapılan detaylı üst aramasında montunun alt kısmında, sol bilek kısmında ve boyun kısmında sert cisimlerin olduğu tespit edildi. Kıyafetlerin belirtilen yerlerinin dikişleri kesildiğinde 25 adet alt kenar kısmında, 1 adet boyun kısmında, 5 adet sol bilek kısmında ve 1 adet şahsa ait tütün kabı içerisinde tütün içerisine karıştırılmış vaziyette olmak üzere toplam 32 adet montun çeşitli yerlerine gizlenmiş Hint keneviri tohumu ele geçirildi. ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklanan zanlı hakkında cezaevine yasak malzeme sokmaya çalışmaktan da adli işlem başlatıldı.