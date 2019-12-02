Uzakdoğu Asya ve Güney Amerikalı Tur Operatörleri Diyarbakır'da

Diyarbakır Turizm Platformu ve Karacadağ Kalkınma Ajansının işbirliğiyle Diyarbakır'a gelen Uzakdoğu Asya ve Güney Amerikalı tur operatörlerine kentin tarihi ve turistik mekanları tanıtıldı.

Uzakdoğu Asya ve Güney Amerikalı tur operatörlerinin programlarına Diyarbakır'ı da almaları için Diyarbakır Turizm Platformu ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından kentin tarihi ve turistik mekanları tanıtıldı. Yapılan çalışmaya ilişkin bilgi veren Turizm Platformu Dönem Sözcüsü Alaaddin Tan, Diyarbakır'ın dünyaya tanıtılması amacıyla çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Tan, Diyarbakır'a gelen yabancı turist sayısının artması için Karacadağ Kalkınma Ajansıyla birlikte Çin, Tayvan, Japonya, Malezya, Brezilya, Meksika ve Arjantin gibi ülkelerden turistleri Türkiye'ye getiren tur operatörlerine kenttin tarihi ve turistik mekanlarını gezdirerek bilgi verdik. Amacımız Türkiye programlarında Diyarbakır'a da yer vermeleridir. Diyarbakır kültürel, turistik, yöresel lezzetler ve sosyal aktiviteler bakımından önemli bir zenginliğe sahip. Bugün burada bu zenginliği gören tur operatörleri kenti çok beğendiler” diye konuştu.