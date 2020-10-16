Uzm. Dr. Ubeydullah Dalmış: "Ciltteki lekelerin geçmesi için kombine tedaviler uygulanmalı"

Ubeydullah Dalmış, ciltteki lekelerin geçmesinde kombine tedavilerin daha çok işe yarayacağını söyledi.

Dermatoloji uzmanı Dr. Dalmış, ciltteki lekeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Leke tedavisinde en iyi sonucu almak adına kombine tedavilerin daha çok işe yarayacağını belirten Uzm. Dr. Dalmış, tek bir tedavi yerine lekenin tam anlamıyla geçmesi adına birkaç tedavinin birden uygulanması gerektiğini aktardı. Uzm. Dr. Dalmış, "Her şeyden önce, lekenin açılmasını sağlayacak türden lazer tedavilerine muhakkak yer verilmelidir. Bu noktada, dünyanın leke tedavisinde kullanmış olduğu en yeni teknoloji thulium lazerdir. Cilde mikron düzeyinde kanallar açması, bu yöntemin en belirgin özelliğidir. Bu sayede, lekeyi meydana getiren renk hücrelerinde travma oluşmaktadır. Vücut söz konusu travmayı tamir ederken melanositler küçülmektedir. Bu sayede, renk açılmaktadır. Thulim lazer tedavisinin tercih edilmesinin birçok sebebi bulunmaktadır. Hem iyileşme süresi kısadır hem de herhangi bir yan etkisi yoktur. Leke tedavisinde kullanılan bir diğer yöntem ise Q Switch lazer olmaktadır. Direkt olarak lekelerin üzerine uygulanmasıyla kısa sürede sonuç vermektedir. Bu sayede, lekeler hemen açılmaktadır. Ayrıca, daha parlak bir cildin varlığını mümkün kılmaktadır" dedi.

"Leke tedavisi sonucu için leke açıcı kremler kullanılmalı"

Uzm. Dr. Ubeydullah Dalmış, leke tedavisinde yüzde 100 sonuç almak için leke açıcı kremlerden de destek alınması gerektiğini vurgulayarak "Leke tedavisinin yüzde 100 başarılı sonuç vermesi adına leke açıcı kremler kullanılmalıdır. Bahsettiğimiz iki tedavi yöntemi de leke giderici kremlerle desteklenmelidir. Bilhassa lazer tedavisinin hemen ardından kullanılan leke açıcı kremler, daha derine işlemelerinden dolayı kısa sürede fayda sağlarlar. Tedavi yöntemlerinin haricinde leke tedavisinde tam anlamıyla başarılı olmak adına kişinin güneşten korunması şarttır. Ancak, hem işlem esnasında hem de işlemin bitmesinin ardından güneşten korunmak gerekir. Bu durumun önemini şu şekilde açıklayabiliriz. Leke tedavisi ne kadar başarılı olursa olsun, işlemin ardından güneşten korunulmadığı takdirde leke kısa süre içerisinde tekrar ortaya çıkacaktır" diye konuştu.