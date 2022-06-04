Uzman doktor uyardı: "Genel vücut ağrılarının altındaki neden yanlış ayakkabı seçimi"

Emine Kolu, uzun mesai nedeniyle ayakta duran vatandaşların yanlış ayakkabı seçimlerinin topuk dikenine neden olduğunu belirtti.

Memorial Dicle Hastanesi'nde görevli Emine Kolu, uzun mesai yapan meslek guruplarında en fazla görülen ve yanlış ayakkabı seçimlerinin şikâyetlerinin başını çeken, halk arasında topuk dikeni olarak bilinen kalkaneusla ilgili uyarılarda bulundu. Kolu, “Özel ayak hastalıkları grubundan kalkaneus halk arasında topuk dikeni diye bilinen hastalıktır. Topuk dikeni özelikle diyabetik hastalarda, romatoloji hastalığı olanlarda, yanlış ayakkabı seçimi yapan hastalarda görülebilir. Özellikle taban kısmı ince olan ve sert olan ayakkabı kullanımında görülebilir. Normalde hepimizin ayak tabanında kalkaneus topuk kemiği dediğimiz kemik vardır ve bu bir yastıkçıkla korunaktadır. Aslında sürekli yanlış ayakkabı seçimi, obezite kilo problemleri nedeniyle ve bir takım ek hastalıkların da bir araya gelmesi sonrasında o ayak bileğinin altındaki yastıkçık zamanla aşınır. Aşınması sonrası no spesifik bir inflamasyon dediğimiz bir olay gerçekleşir ve bu zamanla kemik yapıya dönüşür" dedi.

Bu hasta gruplarında sabah uyandıklarında topuk altından iğne batıyormuşçasına ya da uzun süre oturduktan sonra kalktığında yine aynı şekilde iğnelenme şeklinde şikâyetlerle kendilerine başvuruların geldiğini belirten Dr. Kolu, "Topuk dikeni normal grafilerimizde çok kolay bir şekilde tanısını koyduğumuz ayak hastalığıdır. Özellikle yine bu hastalarda ayakkabı seçimi konusunda bilgilendiririz. Özellikle slikonpedler veririz. Özellikle topuk kısmında, topuk kısmının ortası dediğimiz delik olan topuk yastıkçıları tercih edebilirler bu hastalar. Uzun mesai saatleri boyunca çalışan bazı meslek grubundaki arkadaşlarım için söylüyorum. Uzun saatler boyunca ayakta duran kişiler için ayakkabı seçimi çok daha kritik önem taşımaktadır. Hastanın genel vücut ağrıları, kas ağrıları, kas yorgunluğu açısından bakılınca da rahat olmayan ayakkabı, ciddi bir stres faktörüdür hasta için. Hem psikolojik olarak işini rahat yapabilmesi, ağrı hissetmemesi, kas ağrısı ve kas yorgunluğu olmaması açısından uygun ayakkabı seçimini çok önemsemekteyiz” dedi.