Uzman estetisyen Dalmış evde cilt bakımı yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu

Evde cilt bakımı yapmak isteyenler için, Uzman Estetisyen Zübeyir Dalmış'tan çok işe yarayacak tavsiyeler geldi.

Cilt bakımı her yaştan insan için bir hayli önemli olduğunu söyleyen, özellikle kadınların bu konuda ne kadar hassas olduğu bilindiğini kaydeden Uzman Estetisyen Zübeyir Dalmış, kadınların bakımlı ve taze bir cilde sahip olmak istediğini aktardı. Bu noktada, korona virüs sebebiyle evde kalmak zorunda kalan danışanlar için nasıl cilt bakımı yapabileceklerini açıklayan Dalmış tavsiyelerini açıkladı. Dalmış, “Cildin yapısı ve neye ihtiyaç duyduğu; nasıl bir cilt bakımı yapmanız gerektiği noktasında size rehberlik etmeli. Cilt yapınızı dikkate almadan bazı işlemler yaptığınız takdirde cildinizin zarar göreceğini söylemeliyiz. Bu noktada, kuru, yağlı veya karma cilt yapısından hangisine sahip olduğunuzu bilmeli ve buna göre cilt bakımı yapmalısınız. Cilt bakımına nereden başlayacağınız da önem taşıyor. Bu noktada, ne yaparsanız yapın, cildinizi derinlemesine temizlemeniz gerektiği konusunda bilinçli olmalısınız. Cildinizi düzenli olarak temizlemediğiniz takdirde yapacağınız hiçbir bakım işleminden verim alamazsınız. Bilhassa gözenekleri temizlemek adına cildinizi yatmadan önce mutlaka yıkamalısınız. Bu işlem için temizleme jelinden veya bebek şampuanından yardım alabilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz takdirde cilt dostu olarak bilinen gül suyunu kullanabilirsiniz. Pamuğa gül suyu döküp cildinizi temizlediğiniz takdirde kir, yağ ve makyaj kalıntılarından tamamen kurtulacaksınız. Cildinizi bitki çayları ile silerek temizlemeyi denediniz mi, farklı bitki çayları sayesinde cildinize sağlık kazandırabilirsiniz. Biberiye, yeşil çay, melisa, kayısı, papatya gibi bitki çaylarının cilt gözeneklerini temizleme özelliği olduğunu bilmelisiniz. Haftada yalnızca bir kere Türk kahvesi ile peeling yaptığınız takdirde ölü derilerin ciltten soyularak atıldığını göreceksiniz. Cilt bakımının vazgeçilmez bir parçasının cildi nemlendirmek olduğunu hatırlatmalıyız. Cildinizi doğal bir şekilde nemlendirmek adına avokado ve muz gibi meyveleri püre haline getirip cildinize sürebilirsiniz” dedi.