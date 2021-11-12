Uzman Fizyoterapist Selbi pandemi döneminde hareketsiz kalma sonucunda oluşan ağrılara dikkat çekti

Korona virüs sonucunda alınan yönetimsel ve kişisel önlemler sonrasında evde daha fazla zaman geçirilmeye başlanılmasının hareketsizliği de beraberinde getirdiğini dile getiren Uzman Fizyoterapist Hasan Selbi "Uzun süre evde kalmak, dışarıya çıkmamak hareketsizliği ve bundan kaynaklı eklem ile kas ağrılarını da beraberinde getirdi. Hareketsiz kalmak boyun ve bel bölgelerinde sorunlara neden olur" dedi.

Uzman Fizyoterapist Hasan Selbi; kas ve omurga sisteminin, hareketi sağlamak için oluşturulmuş parçalar olduğunu dile getirerek, "Sürekli oturmak ya da yatmak insan fizyolojisine uygun değildir. Pandemi sürecinde maalesef fazla hareket etmeme sonucunda meydana gelen ağrı şikayetleri arttı. Elbette, hareketsizlik kas ve omurga ağrıları oluşturduğu gibi dolaşım sistemini de büyük ölçüde etkilemektedir. Sağlıklı bir bünye için dengeli hareket her zaman önemli olmuştur. Pandeminin yaşantımızın çoğu noktasında farklılıklar oluşturdu. Bu da bireyleri hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkiledi. Pandeminin beraberinde getirdiği değişikliklerden bir tanesi de eğitim ve iş hayatında karşımıza çıkıyor. Öğrenciler derslerini ve çalışan bireylerse işlerini bilgisayar karşısında gerçekleştiriyor. Gün içerisinde sürekli olarak burada zaman geçirmek özellik boyun ve bel bölgelerinde sorunlara neden oluyor" diye konuştu.

Pandemi sürecinde ağrı şikayetlerinin üç katı arttığını belirten Selbi, kişilerin günde en az 15-20 dakika düzenli olarak egzersiz yapmaları gerektiğini kaydetti. Selbi, yaşanan bazı ağrıların korona virüs belirtileriyle de karıştırıldığını söyleyerek bütün bunların kişiler üzerinde gereksiz bir strese neden olduğunu dile getirdi. Selbi, "Evde yapılması gereken bazı hareketler yaşanan rahatsızlığı ortadan kaldırabilir. Bunlar, boyun gerdirme hareketi, ilk olarak sağ eliniz ile başınızın sol tarafını tutun ve omzunuza doğru gerdirin, kafanızın bu harekete karşı koymasına izin verin. Aynı hareketi ters yönde de uygulayın. Yarım ay hareketi, iki elinizi başınızın üzerinde uzatarak birleştirin. İlk önce sağ tarafınıza doğru eğilerek 3 saniye bekleyin ve tekrar düz şekle gelin. Aynı işlemi sol tarafa eğilerek de gerçekleştirin. Her gün düzenli olarak 15 defa yaptığınız bu uygulamanın sandalyede oturmaktan oluşan sırt ağrılarına iyi geldiğini göreceksiniz. Kolları esnetme hareketi, sağ kolunuzu düz bir şekilde başınızın üzerine kaldırın. Yukarıda olan sağ elinizle sol kol dirseğinizi tutun ve sol kolunuzu sırtınızdan aşağıya doğru sarkıtarak gerdirin. Bu hareketin kol eklemlerine çok iyi geldiğini unutmayın ve 15 saniye boyunca bu şekilde kalın. Kolayca yapılabilecek egzersizler ve doğru yastık seçimi ile ağrıların kronik hale gelmesinin önüne geçilebilir. Geçmeyen ağrılar yaşayanların mutlaka bir fizyoterapist ile görüşmelerini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.