Uzman uyardı: Ani şeker hastalığı, kilo kaybı ve sebebi bilinmeyen karın ağrılarına dikkat

Günümüzde pankreas kanser vakalarının çoğaldığını söyleyen uzmanlar, hastalığın ölümle sonuçlanmaması için endoskopi ultrason ile erken tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Bölge halkına 2010 yılından bu yana hizmet veren Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pankreas kanserinin erken teşhisi için endoskopik ultrason yapılıyor. Kanser vakalarında önceki yıllara göre ciddi artış olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Berat Ebik, bunlar içerisinde en önemlilerinden birinin pankreas kanseri olduğuna dikkat çekti. İleri evre pankreas kanserlerinde etki edecek tedavinin bulunmadığını söyleyen Ebik, “Bu da bize erken tanının önemini ortaya çıkarıyor. Pankreas kanseri erken fark edilirse tedavi seçenekleri fazlalaşıyor. Ameliyat açısından veya yeni geliştirilen anti kemoterapötik ilaçlarla tedavide önemli alınabiliyor” dedi.

"Hızlı bir şekilde tanı koyup erken evrede hastanın tedavisini başlatabiliyoruz"

Erken tanı için hastalarda aile öyküsü, yeni başlangıçlı ani şeker hastalığı, kilo kaybı ve açıklanamayan karın ağrısı olan hastaların vakit kaybetmeden iç hastalıkları veya gastroenteroloji kliniklerine başvurması gerektiğini vurgulayan Ebik, “Geç kalmış kanser hastalarının ultrason görüntülemelerinde erken evrede maalesef tespit edilemiyor. Endoskopik ultrason dediğimiz ve hastanemizde olan bir teknikle bu tümörleri kolaylıkla erken evrede fark edebiliyoruz. Tespit ettiğimiz anda biyopsi alma seçeneğimiz de mevcut. Böylece hızlı bir şekilde tanı koyup erken evrede hastanın tedavisini başlatabiliyoruz. Endoskopik ultrason hastanemizde daha önceki yıllarda yoktu. Yeni kullanılmaya başlandı. Şu an hastanemizde günlük 4-5 endoskopik ultrason tetkiki yapıyoruz. İşlemlerimiz anestezi eşliğinde yapılıyor. Bu işlem bölgemizde sadece Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmakta. Hastalarımız başvuru yaptığında eğer endoskopik ultrason ihtiyacı gerekiyorsa bunu kısa sürede anestezi eşliğinde yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yıllık bin 500 hastamıza endoskopik ultrason uyguluyoruz”

“Bu hastalık için farkındalık önemli. Çünkü geç tanı konulduğu takdirde çok fazla tedavi seçeneği maalesef olmuyor. Bu yüzden erken tanının önemine dikkat çekiyoruz” diyen Ebik, “Yıllık ortalama bin 500 üzerinde hastamıza endoskopik ultrason uyguluyoruz. Son dönemlerde haftada ortalama 2-3 hastaya pankreas kanseri teşhisi koyuyoruz. Bu bizim için maalesef yüksek bir oran ve gitgide de artıyor. Söylediğim belirtileri olan hastaların en azından bir iç hastalıkları polikliniğe, genel tetkikler yapıldıktan sonra bir belirti varsa hastalar hızla bize yönlendiriliyor. Biz de gerekli tetkiklerden sonra endoskopik ultrason işlemlerini yaparak tanılarını koyuyoruz” şeklinde konuştu.