Uzmandan diyabet hastalarına Ramazan uyarısı

Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde görevli iç hastalıkları uzmanı Dr. Eren Eynel, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen diyabet hastalarına uyarılarda bulundu.

Diyabet hastalarının doktor kontrolü altında bir Ramazan ayı geçirmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Eynel, her diyabet hastasının farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Diyabet hastalarının oruç tutma kararı verilmeden önce hastanın durumunun hastayı takip eden hekim tarafından iyice değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Eynel, "Bu değerlendirme sırasında özellikle hastanın hastalığının tipi, derecesi, hastanın mevcut durumu, diyabet dışında ek hastalıkların varlığı ve hastanın kullandığı ilaçlar iyice değerlendirilmeli ve hasta açısından doğru karar verilmelidir. Tip 1 diyabet hastalarında uzun açlıklar ve insüline ara vermeler, hayatı tehdit eden diyabet komalarına ve ölümlere neden olabilir. Bu nedenle tip 1 diyabet tanılı hastalara oruç tutmaları önerilmemektedir. Hastaların çoğunu oluşturan tip 2 diyabette ise doktor değerlendirmesi büyük önem taşımaktadır. İnsülin ya da bazı tip ilaçları kullanan hastalarda hipoglisemi yaşama olasılıkları yüksek olduğu için oruç tutmaları sakıncalıdır. Bilindiği gibi hipoglisemi yaşamı tehdit eden bir durum olup, hastaların mutlaka hipoglisemiden korunmaları gerekmektedir. Ancak diyabeti hafif olan ve glikoz ayarının çok iyi gittiği doktor tarafından söylenen insülin ya da bazı riskli ilaçları kullanmayan, hipoglisemiye yol açmayan diğer ilaçlarla tedavileri başarıyla yürütülmekte olan, hipertansiyonu tam olarak kontrol altında tutulan diyabet hastalarının oruç tutması, doktor onayı alındıktan sonra önemli bir sakınca oluşturmayabilir. Oruç tutmasına hekim tarafından izin verilen hastaların tedavi, beslenme ve egzersiz programlarının da yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu nedenle mutlaka oruç tutmadan önce takip eden doktoru tarafından iyi değerlendirilmesi şarttır. Oruç tutmadan önce mutlaka takibinizi yapan doktorunuzla görüşün, mevcut sağlık durumunuzun oruç tutmanıza uygun olup olmadığını öğrenin. Oruç tutuyorsanız, yakınınızda veya çevrenizde oruçlu olduğunuzu bilen birilerinin bulunması önemlidir. Düzenli olarak kan şekerinizi ölçmeyi ihmal etmeyin, kan şekerini ölçmek orucu bozmaz. Orucunuzu, kan şekerinizi hızlı yükseltmeyecek besinlerle açmanız sizin için en doğrusu olacaktır. Bir kase çorba ve salata ile orucunuzu açıp, 10-15 dakika ara verdikten sonra yemeğe devam etmeniz yararınıza olacaktır. Sıvı ihtiyacınızı karşılayabilmek için de iftardan sonra bol suyun yanı sıra şekersiz komposto, ayran, süt, şekersiz çay gibi içecekler tercih edebilirsiniz” dedi.