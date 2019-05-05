Uzmandan Ramazan ayı diyeti uyarısı

Diyetisyen Bahar Altın, normal zamanlarda alınan günlük enerjinin ani düşmesi ve su tüketiminin azalmasının metabolizmanın çalışma hızının yavaşlamasına neden olduğunu söyledi. Altın, "Kişilerde kan şekerinin düşmesi, yorgunluk, halsizlik, ellerde uyuşukluk ve uyku hali gibi durumlar oluşturabilir. Kan şekerinin erken düşmesi, tansiyon düşüklüğü gibi çeşitli sağlık sorunlarının yaşanmaması ve orucun daha rahat tutulabilmesi için Ramazan ayında beslenme düzenine özen gösterilmelidir. Ramazan boyunca sağlıklı ve ideal olan, beslenmenin 3 öğüne yayılarak yapılmasıdır. Özellikle sahur öğününün yapılmaması ya da tek öğün olarak iftarda yemek yenmesi metabolizma açısından sağlıksız olur. Ramazan diyeti uygularken, tokluk hissinin daha uzun sürmesi ve kan şekerinin erken düşerek halsizlik hissinin oluşmaması için sahur öğününün atlanmaması gerekir. İftar da tüketilen besin çeşitleri de kilo kontrolünde, mide sağlığının korunmasında ve metabolizmanın çalışma hızında etkili olur” dedi.

"İftardan 2, 2 buçuk saat sonra bir ara öğün yapılabilir"

Ramazan diyeti ile günlük alınması gereken enerjinin ve besin değerlerinin tamamlanabileceğini kaydeden Altın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İftardan 2, 2 buçuk saat sonra bir ara öğün yapılabilir. Bu ara öğünde süt, yoğurt, ayran, kefir gibi süt ürünleri ile mevsim meyveleri tercih edilebilir. Metabolizmanın düzgün çalışmaya devam etmesi, kabızlık, baş ağrısı, yorgunluk gibi sağlık sorunlarının yaşanmaması için protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral kaynaklarının yeterli miktarda alınması gerekir. Besin tüketiminin de 3 öğüne yayılması daha dengeli ve sağlıklı olur. Örneğin Ramazan ayı diyeti için sahurda,1-2 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim yarım yağlı peynir, 1 adet orta boy elma, 2 tam ceviz içi, domates, salatalık, yeşillikler, 2-3 dilim tam buğday ekmeği, 1 kase yoğurt yenilebilir. İftar için ise 1-2 bardak su, 1 kepçe çorba, 60-80 gram köfte kadar et veya tavuk, 4 yemek kaşığı sebze yemeği, 2 kaşık yoğurt, salata veya, haşlama sebze, 3 kaşık pilav veya 4 yemek kaşığı bulgur pilavı tüketilebilir. Gece ara öğünde ise 1 bardak kefir, 4-5 adet çilek yenilebilir" dedi.