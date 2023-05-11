Uzmanı kemik erimesi için uyardı: “Yılda bir defa dahi olsa kemik taraması yaptırılması gerekiyor”

Kemik erimesi (Osteoporoz), 50'li yaşlardan sonra belirginleşen bir hastalık türü olduğu biliniyor. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Murat Baloğlu, yılda bir defa dahi olsa 50 yaşından sonra kemik taraması yapılması uyarısında bulundu.

Uzmanlar, genellikle kadınlarda görülen kemik erimesinin ülkemizde yaşlı nüfusun artmasıyla daha da fazlalaştığını belirtti. Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Murat Baloğlu, osteoporoz hastalarına farklı tedaviler uyguladıklarını belirterek vatandaşları uyardı.

Polikliniklere başvuran hastaların yaygın vücut ağrılarından kaynaklı geldiğini ifade eden Baloğlu, “Osteoporoz, birim hacmi düşen kemik miktarında azalma dediğimiz kişilerde kemik yapısının zayıflamasıyla kaynaklı bir hastalıktır. Tabi yaş ilerledikçe bu hastalık da ilerliyor. Maalesef toplumumuzda da giderek de artmaktadır. Osteoporoz, toplumumuzda yaşlı nüfusunun artmasıyla birlikte özellikle daha çok artmaya başladı. Osteoporoz hastaları fizik tedavi polikliniklerine gelmeliler. Bize başvuran hastalar genelde yaygın vücut ağrılarıyla gelmektedir. Bir fizik tedavi uzmanı onu değerlendirip hastalığına göre çeşitli tetkiklere yönlendirir. Bizim için de önemli olan osteoporoz hastaları genellikle bize geldiğinde bu tetkikleri yaptıktan sonra farklı tedavi aşamalarına yönlendiririz” dedi.

Osteoporoz tanısı koyulmuş kişinin tedaviye başlamadığı takdirde kırıkların meydana gelebileceğine dikkat çeken Baloğlu, “Osteoporozdan korkmamızın en önemli sebebi, bu hastalığı eğer biz ciddiye almazsak ilerleyen süreç içerisinde kırıkların oluşma riski doğuyor. Bir kırık oluştuğu zaman kişide iş kaybı, yaşam kalitesinde kayıp gibi sorunlar meydana gelir. Yaptığımız tedaviye göre maliyetler çok daha yüksek seviyeye ulaşır. Osteoporozu ciddiye alıp tedavi etmemizdeki amaç, kırıkları önleyip kişilerin yaşam kalitesini arttırmaktır. Özellikle 50 yaş üzerindeki bayanlarda osteoporoz çok daha yüksek görünmektedir. Ama ülkemizde dikkatimizi çeken, erkeklerde de artık giderek artmasıdır. 50 yaş üzeri vatandaşın mutlaka bu konu üzerinde kontrole gelmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımız yılda bir defa dahi olsa kemik taraması yaptırması gerekiyor” diye konuştu.